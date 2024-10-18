Türkiye’de Doğan ailesine ait olan Hepsiburada satışı için resmi karar alındı. Hepsiburada’ya talip olan Kazakistan’ın online alışveriş platformu Kaspi.kz ile Doğan Grubu arasında yapılan görüşmelerde anlaşma çıktı. D-Market’in elinde bulunan yüzde 65,41’lik hisse için 1,13 milyar dolarlık rakamda mutabık kılındı. Böylece e-ticaret devinde büyük hisse sahibi Kaspi.kz’nin olacak.

17 Ekim’de Hepsiburada İçin İmzalar Atıldı

Yüzde 65,4’lük A ve B sınıfı hisseler için yapılan anlaşmada 17 Ekim tarihinde tarafların anlaşmayı imzaladığı da duyuruldu. Bu doğrultuda ise 2025’in ilk yarısı itibariyle tüm resmi işlemler tamamlanmış olacak. 1.3 milyar doların ödemesinde ise 2 taksit uygulanacak. 600 milyon dolar kapanışta, kalan miktar ise 6 ay içerisinde ödenecek.

Anlaşma sonrasında ekonomi uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde piyasa değerlerinin çok üstünde bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Dünkü hisseleri 2,2 dolar olan Hepsiburada’da LSEG verilerine göre anlaşmaya konu olan hisse değeri 707 milyon dolardı. Taraflar 2,5 kat yüksek bir oranda anlaşma sağladı.

Resmi Açıklama Geldi

Hepsiburada satışında anlaşma sağlanması sonrasında ilk açıklama Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’dan geldi. Doğan konuyla ilgili, “Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada gibi NASDAQ’ta işlem gören ve müşterilerinin hayatlarını yenilikçi çözümlerle iyileştirmeyi hedefleyen Kaspi, Hepsiburada’nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çıkmaktadır” dedi.