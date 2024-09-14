Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonrasında yıl sonu enflasyon tahmini için yüzde 43,14 oranını öne çıkardı. Bu durum sonrasında ise memur ve emekli zamlarının ne kadar olacağına yönelik farklı durumlar öne çıktı. Peki, memur ve emekli zamlarındaki artış ne kadar olacak? Yeni tahmin artışlarda ne kadar etkili olacak?

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Düştü

Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini geriledi. Yüzde 43,14’e gerileyen enflasyon tahminine ek olarak dolar/TL paritesinde de tahminler 37,16’yadüştü. Bu nedenle enflasyona bağlı olarak artış görecek tüm maaşlar için bu tablo, daha düşük oranda zam yapılacağının da göstergesi oldu.

Memur Ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak?

2024’ün ikinci ayı itibariyle enflasyon yüzde 14,76 olacak. SSK ve Bağkur emeklileri yeni yılda bu oranda zam alacak. Toplu sözleşme nedeniyle memur ve memur emeklileri ise yüzde 4,33 enflasyon fakrı alacak ve toplamda yüzde 10,59 oranında zam yapılacak. Düşük kalacak zamlar nedeniyle en düşük emekli maaşının 15 bin TL seviyesine çekilmesi bekleniyor.