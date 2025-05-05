İBB Hamidiye Su Fiyatları Kaç Para Oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Hamidiye Su fiyatları zamlandı. İşte 2025 Mayıs itibariyle Hamidiye Su fiyatları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ su fiyatları için yeni zam duyurusu yaptı. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin pek çok noktasına satışı yapılan şişe su ürünlerinde zam sonrasında yeni fiyat tablosu belli oldu.

Hamidiye AŞ tarafından yapılan açıklamalarda Hamidiye Su fiyatları için en son zammın 30 Ekim 2024’te yapıldığı hatırlatıldı. Bu tarihte yüzde 17,85 oranında yapılan zamla fiyatlar artış kaydederken yükselen maliyetler nedeniyle yeni bir zamma daha gidildi.

Hamidiye Su Fiyatları Zamlandı!

Aradan geçen 7 aylık sürenin ardından Hamidiye Su fiyatlarında yüzde 20 oranında bir zam daha yapıldı. Zam öncesinde 100 liraya satılan 19 litrelik damacana su zam sonrasında 120 liradan satılmaya başlandı. En çok tercih edilen 19 litrelik damacana, zam sonrasında sosyal medyada tepki görmeye başladı.