İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranları Yükseldi: 100 Bin Lira Kredi Kullanan Tüketici Ne Kadar Ödeyecek?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte nakit ihtiyacı arttı. Okulların açılması, taşınmalar ve ev tadilatları gibi harcamaların yoğunlaşması, vatandaşları ek kredi kullanmaya yönlendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Bu krediler arasında en fazla kullanım ise ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti.

100 bin TL tutarında ve 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici için bankaların güncel faiz oranları ve toplam geri ödemeleri ise şöyle:

Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz: %4,33

Toplam Ödeme: 140.736 TL

Aylık Taksit: 11.686 TL

QNB – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,59

Toplam Ödeme: 133.360 TL

Aylık Taksit: 11.072 TL

Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Faiz: %4,14

Toplam Ödeme: 138.323 TL

Aylık Taksit: 11.527 TL

DenizBank – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,61

Toplam Ödeme: 133.556 TL

Aylık Taksit: 11.088 TL

CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,39

Toplam Ödeme: 131.400 TL

Aylık Taksit: 10.908 TL

ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,59

Toplam Ödeme: 133.360 TL

Aylık Taksit: 11.072 TL

Garanti BBVA – Tüketici Kredisi

Faiz: %4,24

Toplam Ödeme: 139.828 TL

Aylık Taksit: 11.611 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası – Sigortalı İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: %4,19

Toplam Ödeme: 139.325 TL

Aylık Taksit: 11.569 TL

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,99

Toplam Ödeme: 137.322 TL

Aylık Taksit: 11.402 TL

Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,99

Toplam Ödeme: 137.322 TL

Aylık Taksit: 11.402 TL

Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: %3,89

Toplam Ödeme: 136.326 TL

Aylık Taksit: 11.319 TL

Halkbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %5,06

Toplam Ödeme: 148.203 TL

Aylık Taksit: 12.309 TL

HSBC – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,45

Toplam Ödeme: 131.987 TL

Aylık Taksit: 10.957 TL

Şekerbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz: %3,55

Toplam Ödeme: 132.967 TL

Aylık Taksit: 11.039 TL