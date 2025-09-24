İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranları Yükseldi: 100 Bin Lira Kredi Kullanan Tüketici Ne Kadar Ödeyecek?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte nakit ihtiyacı arttı. Okulların açılması, taşınmalar ve ev tadilatları gibi harcamaların yoğunlaşması, vatandaşları ek kredi kullanmaya yönlendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Bu krediler arasında en fazla kullanım ise ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti.
100 bin TL tutarında ve 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici için bankaların güncel faiz oranları ve toplam geri ödemeleri ise şöyle:
Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz: %4,33
Toplam Ödeme: 140.736 TL
Aylık Taksit: 11.686 TL
QNB – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi
Faiz: %4,14
Toplam Ödeme: 138.323 TL
Aylık Taksit: 11.527 TL
DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,61
Toplam Ödeme: 133.556 TL
Aylık Taksit: 11.088 TL
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,39
Toplam Ödeme: 131.400 TL
Aylık Taksit: 10.908 TL
ING – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL
Garanti BBVA – Tüketici Kredisi
Faiz: %4,24
Toplam Ödeme: 139.828 TL
Aylık Taksit: 11.611 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası – Sigortalı İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı: %4,19
Toplam Ödeme: 139.325 TL
Aylık Taksit: 11.569 TL
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL
Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL
Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı: %3,89
Toplam Ödeme: 136.326 TL
Aylık Taksit: 11.319 TL
Halkbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %5,06
Toplam Ödeme: 148.203 TL
Aylık Taksit: 12.309 TL
HSBC – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,45
Toplam Ödeme: 131.987 TL
Aylık Taksit: 10.957 TL
Şekerbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz: %3,55
Toplam Ödeme: 132.967 TL
Aylık Taksit: 11.039 TL