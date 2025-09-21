İhtiyaç Kredilerinde Faizler ve Geri Ödeme Tutarları Güncellendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye’de vatandaşların kullandığı konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Bu krediler arasında en yüksek payı 1,88 trilyon TL ile ihtiyaç kredileri aldı. Konut kredileri 616 milyar TL, taşıt kredileri ise 52 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Raporda, taksitli ticari kredilerin de 3,07 trilyon TL’ye yükseldiği bildirildi. Son dönemde ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri merak ediliyor
200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinde 12 ay vade ile geri ödeme örnekleri ise şu şekilde sıralandı:
ING Bank (Kamu Personeli Özel)
- Faiz Oranı: %3,24
- Maksimum Kredi Tutarı: 250.000 TL
- Vade: 24 ay
CEPTETEB (3 Ay Ertelemeli)
- Faiz Oranı: %3,39
- Aylık Taksit: 21.816 TL
- Toplam Ödeme: 262.950 TL
TEB (3 Ay Ertelemeli)
- Faiz Oranı: %3,39
- Aylık Taksit: 21.816 TL
- Toplam Ödeme: 262.950 TL
Alternatif Bank (Dijital İhtiyaç Kredisi)
- Faiz Oranı: %3,39
- Aylık Taksit: 21.816 TL
- Toplam Ödeme: 262.800 TL
QNB Finansbank (Yeni Müşteriler)
- Faiz Oranı: %3,59
- Aylık Taksit: 22.143 TL
- Toplam Ödeme: 266.869 TL
ING Bank (3 Ay Ertelemeli)
- Faiz Oranı: %3,64
- Aylık Taksit: 22.225 TL
- Toplam Ödeme: 267.703 TL
Yapı Kredi (İhtiyaç Kredisi)
- Faiz Oranı: %3,69
- Aylık Taksit: 22.307 TL
- Toplam Ödeme: 268.839 TL
DenizBank (İhtiyaç Kredisi)
- Faiz Oranı: %3,69
- Aylık Taksit: 22.307 TL
- Toplam Ödeme: 268.839 TL
İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
- Faiz Oranı: %3,99
- Aylık Taksit: 22.803 TL
- Toplam Ödeme: 274.794 TL
Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli Finansman)
- Kâr Payı Oranı: %4,04
- Aylık Taksit: 22.886 TL
- Toplam Ödeme: 274.643 TL
Ziraat Katılım (İhtiyaç Finansmanı)
- Kâr Payı Oranı: %4,19
- Aylık Taksit: 23.137 TL
- Toplam Ödeme: 278.650 TL
Garanti BBVA (İhtiyaç Kredisi ve Borç Kapatma Kredisi)
- Faiz Oranı: %4,24
- Aylık Taksit: 23.221 TL
- Toplam Ödeme: 279.805 TL
Akbank (İhtiyaç Kredisi)
- Faiz Oranı: %4,44
- Aylık Taksit: 23.558 TL
- Toplam Ödeme: 283.847 TL