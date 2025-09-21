Pazar, Eylül 21, 2025

İhtiyaç Kredilerinde Faizler ve Geri Ödeme Tutarları Güncellendi

İhtiyaç kredileri için faiz seçenekleri güncellendi. En düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte, güncellenen rakamlar..
Özge Tekeli
4 saat önce
İhtiyaç Kredilerinde Faizler ve Geri Ödeme Tutarları Güncellendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye’de vatandaşların kullandığı konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Bu krediler arasında en yüksek payı 1,88 trilyon TL ile ihtiyaç kredileri aldı. Konut kredileri 616 milyar TL, taşıt kredileri ise 52 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Raporda, taksitli ticari kredilerin de 3,07 trilyon TL’ye yükseldiği bildirildi. Son dönemde ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri merak ediliyor

200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinde 12 ay vade ile geri ödeme örnekleri ise şu şekilde sıralandı:

ING Bank (Kamu Personeli Özel)

  • Faiz Oranı: %3,24
  • Maksimum Kredi Tutarı: 250.000 TL
  • Vade: 24 ay

CEPTETEB (3 Ay Ertelemeli)

  • Faiz Oranı: %3,39
  • Aylık Taksit: 21.816 TL
  • Toplam Ödeme: 262.950 TL

TEB (3 Ay Ertelemeli)

  • Faiz Oranı: %3,39
  • Aylık Taksit: 21.816 TL
  • Toplam Ödeme: 262.950 TL

Alternatif Bank (Dijital İhtiyaç Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,39
  • Aylık Taksit: 21.816 TL
  • Toplam Ödeme: 262.800 TL

QNB Finansbank (Yeni Müşteriler)

  • Faiz Oranı: %3,59
  • Aylık Taksit: 22.143 TL
  • Toplam Ödeme: 266.869 TL

ING Bank (3 Ay Ertelemeli)

  • Faiz Oranı: %3,64
  • Aylık Taksit: 22.225 TL
  • Toplam Ödeme: 267.703 TL

Yapı Kredi (İhtiyaç Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,69
  • Aylık Taksit: 22.307 TL
  • Toplam Ödeme: 268.839 TL

DenizBank (İhtiyaç Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,69
  • Aylık Taksit: 22.307 TL
  • Toplam Ödeme: 268.839 TL

İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

  • Faiz Oranı: %3,99
  • Aylık Taksit: 22.803 TL
  • Toplam Ödeme: 274.794 TL

Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli Finansman)

  • Kâr Payı Oranı: %4,04
  • Aylık Taksit: 22.886 TL
  • Toplam Ödeme: 274.643 TL

Ziraat Katılım (İhtiyaç Finansmanı)

  • Kâr Payı Oranı: %4,19
  • Aylık Taksit: 23.137 TL
  • Toplam Ödeme: 278.650 TL

Garanti BBVA (İhtiyaç Kredisi ve Borç Kapatma Kredisi)

  • Faiz Oranı: %4,24
  • Aylık Taksit: 23.221 TL
  • Toplam Ödeme: 279.805 TL

Akbank (İhtiyaç Kredisi)

  • Faiz Oranı: %4,44
  • Aylık Taksit: 23.558 TL
  • Toplam Ödeme: 283.847 TL

