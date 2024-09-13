Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilerde, bileşik TL mevduat faizi için güncelelme yapıldı. Mevduat faizi yüzde 59,3’e kadar düşerken bankalardaki ihtiyaç kredisi faizlerinde de gerileme yaşandı. 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir müşterinin aylık ödemesindeki değişimler de bugün itibariyle tablolara yansımaya başladı.

İşte 100 Bin Liranın Geri Ödemesi

Bugün itibariyle bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi için en düşük faiz oranı yüzde 3,74 ile ING Bank’ta. 3 ay ertelemeli kredi olarak verilen bu kredide erteleme de olduğu için daha uygun şartlar ile ödeme yapılabiliyor. Benzer faiz oranı CEPTECEB’te yer alıyor. İhtiyaç kredisi faizi için en yüksek oran ise yüzde 5,49 ile HSBC.