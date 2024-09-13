Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilerde, bileşik TL mevduat faizi için güncelelme yapıldı. Mevduat faizi yüzde 59,3’e kadar düşerken bankalardaki ihtiyaç kredisi faizlerinde de gerileme yaşandı. 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir müşterinin aylık ödemesindeki değişimler de bugün itibariyle tablolara yansımaya başladı.
İşte 100 Bin Liranın Geri Ödemesi
Bugün itibariyle bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi için en düşük faiz oranı yüzde 3,74 ile ING Bank’ta. 3 ay ertelemeli kredi olarak verilen bu kredide erteleme de olduğu için daha uygun şartlar ile ödeme yapılabiliyor. Benzer faiz oranı CEPTECEB’te yer alıyor. İhtiyaç kredisi faizi için en yüksek oran ise yüzde 5,49 ile HSBC.
|Banka Adı
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
|%3,74
|7.150,11
|172.102,64
|CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası
|%3,74
|7.150,11
|172.177,64
|TEB Hoş Geldin Kampanyası
|%3,74
|7.150,11
|172.177,64
|Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman
|%3,84
|7.241,45
|174.294,80
|QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel
|%3,94
|7.333,34
|176.575,16
|İş Bankası İhtiyaç Kredisi
|%4,25
|7.621,61
|183.493,64
|Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı
|%4,29
|7.659,18
|184.320,32
|Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi
|%4,33
|7.696,84
|185.299,16
|Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi
|%4,39
|7.753,48
|186.658,52
|Garanti BBVA Yaz Kredisi
|%4,82
|8.164,81
|196.530,44
|DenizBank İhtiyaç Kredisi
|%4,89
|8.232,66
|198.158,84
|N Kolay İhtiyaç Kredisi
|%5,99
|9.329,67
|224.487,08
|Ziraat Bankası Tüketici Kredisi
|%4,54
|7.895,89
|190.001,36
|ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi
|%4,99
|8.330,01
|200.495,24
|Halkbank Hızlı Kredi
|%5,25
|8.585,40
|206.624,60
|HSBC İhtiyaç Kredisi
|%5,49
|8.824,01
|212.351,24