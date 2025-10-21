İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyatlar Geriliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com verileriyle hazırlanan son “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, ikinci el otomobil piyasasında istikrarlı bir seyir yaşandığını ortaya koydu.

Eylül 2025 verilerine göre otomobillerin reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 geriledi. Bu düşüş, enflasyon karşısında araçların satın alma gücü açısından tüketici lehine bir gelişme olarak değerlendirildi. Nominal fiyatlarda ise sınırlı artışlar gözlendi.

Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar; benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin TL, LPG’li araçlarda 562 bin TL, dizel araçlarda 1 milyon 41 bin TL, hibrit araçlarda 2 milyon 420 bin TL, elektrikli modellerde ise 3 milyon 740 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Yaş gruplarına göre ortalama fiyatlar; 2004-2008 modellerde 465 bin TL, 2009-2013 modellerde 753 bin TL, 2014-2018 modellerde ise 1 milyon 184 bin TL olarak kaydedildi. Yeni araçlarda ise 2019 model otomobiller 1 milyon 402 bin TL, 2023 modeller ise 1 milyon 961 bin TL seviyesine ulaştı.

Piyasada satış süreci de hız kazandı. Satılık araç ilanlarının ortalama yayında kalma süresi 19,1 güne gerileyerek işlem hızının arttığını gösterdi.

Kasım ayına girilirken ithal araçlarda dikkat çeken bir gelişme de gümrük vergilerinde yaşanacak düzenleme oldu. 22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek değişiklikle ABD’den ithal edilen araçlarda vergi oranı yüzde 70’ten 35’e, Çin’den ithal edilenlerde ise yüzde 50’den 30 seviyelerine inecek.

Bu düzenlemenin ardından Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motorlu modellerinde fiyat düşüşü bekleniyor. ABD menşeli hibrit ve elektrikli araçlarda da indirimlerin etkisini göstermesi öngörülüyor.

İkinci el piyasasında ise reel fiyatların düşüş eğilimini sürdürmesi, yılın son çeyreğinde alıcılar için avantajlı bir tablo oluşturuyor.