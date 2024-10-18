Türkiye’de yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kaydının yapılması zorunlu. IMEI kaydı yapılmayan telefonlar kullanım dışı kalıyor. Bu nedenle de vatandaşların Türkiye’ye getirilen telefonlar için 120 gün içerisinde mutlaka başvuru yaparak yasal işlemleri tamamlaması gerekiyor. 2024 yılında yüksek oranda arttırılan IMEI kayıt ücreti için 2025 zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, IMEI kayıt ücreti 2025’te ne kadar artacak? 2025 yılı IMEI kayıt ücretleri ne kadar olacak? İşte merak edilenler…

IMEI Kayıt Ücreti 2025’te Kaç Para Olacak?

2024 yılında yapılan zam sonrasında IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL olarak açıklanmıştı. Her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak IMEI kayıt ücretlerinde 2025 yılındaki oran enflasyon nedeniyle yüksek olacak. Bu kapsamda ise 2025 IMEI kayıt ücretinin 45 bin seviyelerinde olacağı belirtiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda yüksek zamlardan etkilenmek istemeyenlerin 2024 yılındaki IMEI kaydını yaptırması gerektiği belirtildi.

IMEI Kaydı Nasıl Yapılır?

IMEI kayıtlarının yapılması için 120 gün içerisinde e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. E-devlet üzerinden yapılacak başvuru sonrasında ilgili ödeme de yine istenilen kanallara yapılabilecek. Ardından ise IMEI kayıt işlemleri sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Kayıt yapıldıktan sonra Türkiye’de telefonlar için ek bir işlem yapılmasına gerek kalmadan kullanım sağlanabilecek.