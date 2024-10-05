Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sonuçların duyurulması sonrasında İnfaz Koruma Memuru maaşları gündeme geldi. Gardiyan olmak isteyenler 2024 gardiyan maaşları için araştırmalara başladı. KPSS puanları sonrasında tercihler için çalışmalara bağlayan adaylar için gündemdeki mesleklerden birisi olan İnfaz Koruma Memuru için 2024 yılındaki son zamlar ile tablo da ortaya çıktı.

İnfaz Koruma Memuru Nereye Bağlı?

İnfaz Koruma Memuru, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışıyor. Kuruma bağlı cezaevlerinde çalışan İnfaz Koruma Memurları yüksek maaş alıyor.

Yeni göreve başlayan infaz ve koruma memuru 35.000 TL’den başlayan ücretler ile işe başlıyor. Maaşlarda 40 bin TL’ye kadar yüksek ödeme yapılabiliyor. Bu farklarda ise görev yerine göre değişiklik yapılıyor. Deneyimli olan İnfaz Koruma Memuru için ise 40.000 TL ile 55.000 TL arasında değişen oranlarda ücret ödeniyor.

İnfaz Koruma Memuru Kimdir?

Türkiye’de gardiyan olarak adlandırılsa da resmi mevzuatlarda İnfaz Koruma Memuru olarak adlandırılan kişiler için resmi tanıtım şöyle; “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların Ceza İnfaz Kurumlarının iç güvenliğini sağlamak ve rehabilite etmek ve cezaevi sonrası hayata hazırlanmasını sağlamakla görevli 657 sayılı DMK’ya bağlı olarak istihdam edilen kamu personelidir.”