Türkiye’de e-ticarette kullanılan popüler platform Instagram’a engel geldi. Günlerdir kapalı kalan Instagram nedeniyle milyonlarca kullanıcı sisteme giriş yapamazken bu durum ekonomik anlamda da Türkiye’de zarara neden oldu. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda Instagram engelinin günlük maliyeti belirlendi.

Instagram Engelinin Günlük Maliyeti Yüksek!

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerden birisi Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi’den geldi. Instagram’ın e-ticarette yüzde 10’luk bir paya sahip olduğunu belirten Ekmekçi, engel nedeniyle zararın yüksek olduğunu söyledi.

Açıklamalara göre Instagram engelinin günlük maliyeti 1,9 milyar TL. 930 milyon TL’nin doğrudan e-ticarete yönlendirme olduğunu ve influencer katkıları ile toplamda 1,9 milyar TL’lik bir ticaret hacminin olduğunu belirten Ekmekçi, Instagram engelinin ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Instagram’ın ekonomik alandaki bu yükü, engelin devam etmesi halinde başka platformlara kayabilir.