İsa Karakaş Eylül Ayını İşaret Etti: Asgari Ücret Zammı Ne Zaman?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretlilerin merakla beklediği zam takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’e konuşan Karakaş, enflasyonun asgari ücret üzerindeki etkisini vurgulayarak yeni bir zam için hükümetin eylül ayını değerlendirebileceğini dile getirdi.

Karakaş, yılın ilk yarısından bu yana asgari ücretin satın alma gücünde %5’in üzerinde kayıp yaşandığını belirtirken, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde mevcut ücretlerle geçinmenin imkânsız hale geldiğini ifade etti. Büyükşehirlerde kiralık konut fiyatlarının 15 bin TL’nin altına düşmediğini hatırlatan Karakaş, asgari ücretlinin temel gıda harcamalarını dahi karşılamakta zorlandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete %34 oranında artış yapıldığını anımsatan Karakaş, Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranlarının asgari ücretlinin reel gelirinin gerilediğini ortaya koyduğunu dile getirdi. TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 16,67 olarak açıklandığını belirten Karakaş, “Asgari ücretliler, enflasyon karşısında erimeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indirimlerinin beklendiğini ve bunun asgari ücret artışını zorunlu kıldığını aktaran Karakaş, eylül ayında yeni bir düzenleme yapılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Özel sektör çalışanları ve beyaz yakalıların da alım gücündeki düşüş nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Karakaş, kamu işçileri ile özel sektör arasındaki maaş makasının da giderek açıldığını dile getirdi.

Vergi ve Kamu Borçlarına Yapılandırma Sinyali

Karakaş, vergi ve kamu borçları için de yapılandırma beklentisinin arttığını söyledi. Mayıs ayında torba yasa çalışması beklediklerini ancak ertelendiğini aktaran Karakaş, yılın son çeyreğinde kapsamlı bir yapılandırma affının gündeme gelebileceğini bildirdi. Esnaf ve Bağ-Kur’luların borçlarını ödeyemediğini ifade eden Karakaş, yeni yapılandırma ile çok sayıda kişinin borç yükünden kurtulabileceğini belirtti.

Bağ-Kur prim muafiyeti konusunda da bilgi veren Karakaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan alınacak gelir belgesi ile prim muafiyetinin mümkün olabileceğini söyledi.

Emekli ve Memur Maaşları Hesaplara Yatıyor

Karakaş, zamlı memur maaşlarının yatırıldığını, emekli ödemelerinin de temmuz ayı itibarıyla tamamlanacağını açıkladı. SSK emeklilerinin, tahsis numaralarına göre yarından itibaren zamlı maaşlarını alacağını aktaran Karakaş, sistemsel aksaklık yaşayan emeklilerin de maaş farklarının bu ay içerisinde hesaplarına yatırılmasının beklendiğini kaydetti.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor

Kamu işçileri için yürütülen toplu sözleşme sürecine değinen Karakaş, yapılan zam tekliflerinin beklentilerin altında kaldığını açıkladı. İlk teklifte yüzde 16, ikinci teklifte ise yüzde 17 oranında artış önerildiğini belirten Karakaş, kulislerden edinilen bilgilere göre bir yıllık toplam artışın yüzde 30 civarında kalabileceğini ifade etti.

Taşeron işçilerle ilgili somut bir adım atılmadığını söyleyen Karakaş, greve gidilse bile bunun Cumhurbaşkanlığı kararıyla ertelenebileceğine dikkat çekti. Ağustos ayında memurların toplu sözleşme görüşmelerinin olacağını hatırlatan Karakaş, taşeron işçilerin talepleriyle ilgili kısa vadede önemli bir gelişme beklenmediğini ifade etti.