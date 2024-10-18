Türkiye’de işçi maaşları için önemli bir gelişme Samsun’dan geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde (SBB) sendika ile yapılan görüşmeler sonrasında işçi maaşları için uzlaşı sağlandı. Yapılan resmi açıklamalara göre en düşük işçi maaşı 45 bin 814 TL oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Anlaştı

Belediyedeki yetkili sendika Belediye-İş Sendikası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında uzlaşının sağlanması sonrasında resmi açıklamalar yapıldı. 2024 ile 2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 27 oranında bir zam yapıldığı belirtildi. 4 bin 251 işçinin yer aldığı belediyede çalışanlar 45 bin 814 TL maaş alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Güçlü, etkili ve insan odaklı bir anlayışla her zaman çalışanlarımızın yanındayız. 4 bin 251 çalışanımızı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmemiz ile çalışanlarımıza yüzde 27 oranında bir zam sağlamış oluyoruz. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Zam artışı SBB, Anakent ve Kültür A.Ş bünyesinde çalışan tüm belediye personellerini kapsıyor. Toplamda 4 bin 251 kişinin maaşını arttıracak yeni düzenleme, yüksek oranda zam alınmasını sağlayacak. 2025 Ocak itibariyle ödenecek zamlı maaşlarda görevlere göre tablo şöyle;