FED faiz kararı öncesinde piyasalarda beklentiler oluşmaya başladı. altından dolara kadar tüm alanlarda etkisini gösterecek faiz kararı için Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten de önemli bir açıklama geldi. FED faiz kararı öncesinde yükselişe geçen ve yükselişini sürdüren altın fiyatları için dikkat çeken Memiş, 18 Eylül Çarşamba günü 21.30 itibariyle yapılacak açıklamanın kritik olduğunu söyledi.

FED Faiz Kararı Altını Nasıl Etkileyecek?

FED faiz kararı için toplantı yarın itibariyle başlayacak. 2 gün sürecek toplantıların ardından ABD’nin faizdeki yeni kararı belli olacak . Piyasalarda 50 baz puanlık bir indirim beklentisi var. Sabah saatleri itibariyle bir kez daha rekor kıran ons altın 2589,03 dolar ile zirveye çıktı. Uzmanların yaptığı değerlendirmelerde ise altın için koşulların çok elverişli olduğu, yıl sonuna kadar 2700 dolara kadar çıkış yaşanabileceği ifade edildi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise “Piyasalar o kadar çok pohpohlama bir fiyat içerisine girdi ki, Fed üyelerinden birisi 25 baz puanlık faiz indiriminin yetmeyeceğini, 50 baz puan indirilebileceğini söyledi. Bu açıklamadan sonra piyasa tekrar bir gaz aldı, EFT’lerden çıkışlar oldu ve fiziki tarafa kayış yaşandı. Merkez bankaları taleplerini artırdı.” diyerek faiz kararı sonrasında satışların dikkat çekeceğini söyledi.