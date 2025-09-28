Pazar, Eylül 28, 2025

İslam Memiş “Toprak Altındır” Diyerek Yatırımcılara Arsa Çağrısı Yaptı

Altın ve gayrimenkul piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak Kasım ayında stratejik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
İslam Memiş 2026 İçin Altın Tahminini 6500 TL Öngördü

İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Gram altında son dönemde yaşanan yükselişe dikkat çeken Memiş, Kasım ayının yılın en stratejik yatırım dönemi olacağını vurguladı.

Memiş, gram altının 6000 lira seviyesini test edebileceğini belirterek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Jeopolitik risklerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını söyleyen uzman isim, “Dünya henüz üçüncü dünya savaşı fiyatlamasına geçmedi. Ancak bu tarz bir jeopolitik patlama yaşanırsa, altın fiyatlarında tarihi zirveler görebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş, yalnızca altın değil gayrimenkul ve arsa yatırımlarının da önemine dikkat çekti. Birikimi olan vatandaşlara öncelikli hedef olarak kendi yaşam alanlarını satın almaları gerektiğini belirten Memiş, “1+1 daire alacak birikimi olan biri, kira ödememeli. Kira artık maddi anlamda sadece kayıptır.” dedi.

Özellikle 3-4 milyon lira birikimi bulunanların araç, fon veya borsa yerine önce konuta yönelmelerinin daha sağlıklı olacağını ifade eden Memiş, “Toprak altındır” sözleriyle arsa yatırımının önemine işaret etti.

Memiş, arsa yatırımı yapmayı düşünenlere de dikkat edilmesi gereken üç önemli başlık sıraladı. İmar durumu, lokasyon ve altyapı analizlerinin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Memiş, bu kriterlerin uzun vadede güvenli yatırım için belirleyici olduğunu kaydetti.

Piyasalardaki sert dalgalanmalara da değinen Memiş, ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri ile Trump’ın vergi açıklamalarının altın fiyatlarını hareketlendirdiğini hatırlatarak, gram altının 4880 liraya kadar çıktığını ve yeniden yukarı yönlü ivme kazandığını söyledi.

