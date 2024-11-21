Türkiye’nin yatırım konusunda en çok takip edilen isimlerden birisi olan İslam Memiş 2025 yılına yönelik altın değerlendirmesini yaptı. Gram altının önemli bir atılım gerçekleştireceğini söyleyen Memiş, 2025 yılı itibariyle önemli bir desteğin geleceğini söyledi.

İslam Memiş’ten Altın Fırsatı Yorumu

Ons altındaki yükselişe dikkat çeken İslam Memiş, güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını, 2025’te de artışın devam edeceğini söyledi. Ons altın şu anda 2656 dolar seviyelerinde. Yılın en kötü performansına ulaştığını söyleyen İslam Memiş, bu durumdan toparlanma yaşanacağını söyledi.

2025’te Altını Ne Bekliyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasaları için yıl sonuna ve 2025 değerlendirmesini şöyle yaptı; “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde ‘Altın benim paramla ucuz değil, bedava’ demiştim. Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafında tam gaz yola devam ediyoruz”