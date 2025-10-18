İslam Memiş’ten Yatırımcılara Sert Uyarı: “Altın ve Gümüşte Balon Patlayacak”

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükselişleri “balon” olarak nitelendiren Memiş, yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulundu.

Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son haftalarda piyasalarda teknik olarak açıklanamayacak fiyat hareketlerinin gözlendiğini ifade etti. Bu sürecin manipülasyonla şekillendiğini vurgulayan analist, “Piyasalarda bir operasyon dönemi yaşanıyor. Bu süreç tarihe finansal bir soygun olarak geçecek” dedi.

“Altın ve Gümüşte Balon Oluştu”

Altın ve gümüş fiyatlarının tarihi seviyelere ulaştığını belirten Memiş, “Ons altın 4.326 dolar, gram altın 6.235 TL seviyesinde. 2026 hedef aralığımız olan 6.350–6.500 TL’ye yıl bitmeden ulaşıldı. Gümüş tarafında da ons fiyatı 54 dolar, gramı ise 72,69 TL civarında. Bu yılın kazananı gümüş oldu ancak bu seviyelerden alım yapmak riskli” ifadelerini kullandı.

Memiş, yatırımcıların doğru zamanda doğru varlıklara yönelmesi gerektiğini belirterek, “Borsa, dolar, euro ve Bitcoin bana göre şu anda ucuz. Fakat altın ve gümüşte ciddi bir şişkinlik söz konusu. Bu balonun patlamasıyla birlikte gerçek fırsatlar ortaya çıkacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Altın-gümüş rasyosuna değinen analist, uzun vadede sabırlı yatırımcıların kazanç elde ettiğini hatırlattı. “Ocak ayında 88 seviyesinden dönüş yaşanmıştı. Nisan ayında 106’ya yükseldiğinde elimdeki altını gümüşe çevirmiştim. Bugün rasyo 80 seviyesine indi. Bu, sabırlı yatırımcı için önemli bir kazanç anlamına geliyor.” dedi.

Dolar 55 TL’yi Görebilir

Piyasalardaki dalgalanmaların döviz tarafında da etkili olduğunu belirten Memiş, dolar/TL kurunun 50 liranın üzerine çıkabileceğini öngördü. “Kur 55 TL seviyesine kadar yükselebilir. Dolar ve euro şu an altın ve gümüşe göre daha mantıklı bir bekleme alanı sunuyor.” şeklinde konuştu.

Finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğin normal olmadığını vurgulayan Memiş, mevcut sürecin küresel bir ekonomik operasyonun parçası olduğunu belirtti. “Bu dönem, kimsenin zenginleşmesine izin verilmeyen bir manipülasyon dönemi olarak tarihe geçecek.” sözleriyle yatırımcılara uyarıda bulundu.