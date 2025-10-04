Cumartesi, Ekim 4, 2025

İstanbul’da 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti 100 Bin Lirayı Aştı

İPA’nın Eylül 2025 raporuna göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık yaşam gideri ilk kez 100 bin lirayı geçti; bir yılda yaşanan %42,8’lik artış dikkat çekti.
Özge Tekeli
59 dakika önce
İstanbul’da 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti 100 Bin Lirayı Aştı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Eylül 2025 verileri, megakentte yaşam koşullarının ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin aylık yaşam gideri 100 bin lirayı aşarak 102 bin 45 liraya çıktı.

İPA’nın yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”na göre kentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42,8 oranında yükseldi. Geçen yıl eylül ayında 71 bin 431 lira olan harcama tutarı, bu yıl aynı ayda 30 bin liradan fazla artış kaydetti.

Rapor, yalnızca bir aylık dönemde yaşam maliyetinde %3,35’lik artış olduğunu da ortaya koydu. Bu oran, eylül ayında dört kişilik bir hanenin bütçesine ortalama 3 bin 310 lira ek yük getirdi.

Veriler, İstanbul’da ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ayda 100 bin liranın üzerinde harcama yapmak zorunda kaldığını ortaya koyarken, artış hızının önümüzdeki dönemde yaşam koşullarını daha da zorlaştırabileceğine işaret ediyor.

