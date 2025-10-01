İstanbul’da Eylül Enflasyonu Yükseldi: Eğitim ve Konut Harcamaları Zirvede

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin perakende fiyat endeksi verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre İstanbul’da tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 3,19 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 40,75 olarak kaydedildi.

Ağustos ayında aylık artış yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 40,83 seviyesindeydi. Böylece eylülde fiyatlardaki yükseliş hızlanırken, yıllık artış oranında sınırlı bir gerileme yaşandı. Son beş ayın en sert aylık yükselişi de bu dönemde gerçekleşti.

Eğitim Harcamalarında Çarpıcı Artış

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte en yüksek fiyat artışı eğitim grubunda gözlendi. Eylül ayında eğitim harcamaları yüzde 24,26 yükseldi. Ulaştırma maliyetleri yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,85, eğlence ve kültür yüzde 3,15, lokanta ve oteller yüzde 2,57, konut giderleri yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,95, ev eşyası yüzde 1,82, giyim ve ayakkabı ise yüzde 0,36 arttı.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 0,05 düşüş kaydedilirken, haberleşme ve sağlıkta fiyat değişimi yaşanmadı.

Yıllık Bazda Konut ve Eğitim Ön Planda

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla enflasyon oranları özellikle konut ve eğitimde belirginleşti. Yıllık artış konutta yüzde 64,01, eğitimde yüzde 62,54 seviyesine ulaştı. Ev eşyası grubunda yüzde 32,92, sağlıkta yüzde 41,23, eğlence ve kültürde yüzde 40,03, lokanta ve otellerde ise yüzde 35,22 artış kaydedildi.

İstanbul’un enflasyon verileri, özellikle temel yaşam giderleri ve eğitim maliyetlerindeki sert yükselişin kentteki hane halkı bütçeleri üzerindeki baskının sürdüğünü ortaya koydu.