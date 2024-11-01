İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından her ay paylaşılan İstanbul enflasyon oranında yeni rapor paylaşıldı. Yapılan açıklamalarda İstanbul enflasyon oranı için artış yaşandığına vurgu yapılırken kalem kalem tüm artış oranları paylaşıldı.

İşte İTO İstanbul Enflasyon Oranı

İTO’nun raporuna göre İstanbul enflasyon oranı aylık yüzde 3,64 artış kaydetti. Yıllık yüzde 59,10’a yükselen enflasyonda, toptan fiyatlardaki artışa dikkat çekildi. Kurum tarafından hazırlana İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ndeki artış ise yüzde 3,64 olarak belirlendi.

İşte İTO raporunda artış yaşanan gruplar ve artış oranları şöyle;

Giyim Harcamaları grubunda yüzde 11,43

Diğer Harcamalar grubunda yüzde 5,47

Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 4,17

Konut Harcamaları grubunda yüzde 4,06

Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,40

Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,38

Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 1,14

İlgili dönemde tek düşüş Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yaşandı ve azalış oranı yüzde -0,62 olarak belirlendi.