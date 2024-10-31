Türkiye’de toplu taşıma zammı yapan illere İzmir’de eklendi. Son dönemlerde farklı illerde alınan zam kararları ile tartışma konusu olan yüksek ücretler, İzmir’de de geçerli olacak. UKOME’nin bugün yaptığı toplantı sonucunda alınan zam kararı, toplantının ardından açıklandı. Resmi açıklamalara göre yüzde 17 oranında zam yapılacak.

İzmir Toplu Taşıma Zammı Ne Zaman Geçerli Olacak?

İzmir toplu taşıma zammı 7 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra tüm ücretlerde yüzde 17 oranında artış yapılacak. Yeni tarifeler öncesinde tam bilet 17,5 TL, öğrenci bileti ise 7,5 TL’ye satılıyordu. Yeni tarifede ücretler ise şöyle;