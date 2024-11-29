Türkiye’de güvenli liman olarak görülen ve en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın için haftanın son gününde hareketlilik devam ediyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları için güncellemeler başladı. 29 Kasım altın fiyatları için gözlerin çevrildiği Kapalıçarşı’da gram altın 3079 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın satış fiyatı 5025 lira. Peki, Kapalıçarşı’da altın fiyatları bugün nasıl? İşte 29 Kasım altın fiyatları.
İşte Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları
29 Kasım itibariyle Kapalıçarşı’da altın fiyatları şöyle;
|Altın Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Düşük
|Yüksek
|Kapanış
|Fark
|Değişim (%)
|Gram Altın
|3036.8500
|3079.7600
|3052.26
|3092.26
|3054.19
|25.57
|%0.84
|Çeyrek Altın
|4960.0000
|5025.0000
|4981.00
|5046.00
|4984.00
|41.00
|%0.82
|Yarım Altın
|9950.0000
|10051.0000
|9961.00
|10091.00
|9967.00
|84.00
|%0.84
|Tam Altın
|19839.0000
|20025.0000
|19846.00
|20106.00
|19859.00
|166.00
|%0.84
|Gremse Altın
|49292.0000
|49946.0000
|49501.00
|50149.00
|49532.00
|414.00
|%0.84
|Has Altın
|3052.1100
|3070.5500
|3043.13
|3083.01
|3045.05
|25.50
|%0.84
|Çeyrek Altın Eski
|4929.0000
|4995.0000
|4950.00
|5015.00
|4953.00
|42.00
|%0.85
|Yarım Altın Eski
|9919.0000
|10020.0000
|9931.00
|10061.00
|9937.00
|83.00
|%0.84
|Tam Altın Eski
|19808.0000
|19994.0000
|19816.00
|20075.00
|19828.00
|166.00
|%0.84
|22 Ayar Bilezik
|2775.4200
|2932.0200
|2905.97
|2943.86
|2907.80
|24.22
|%0.83
|Gremse Altın Eski
|49139.0000
|49793.0000
|49349.00
|49995.00
|49380.00
|413.00
|%0.84
|Ata Altın
|20358.0000
|20562.0000
|20379.00
|20645.00
|20391.00
|171.00
|%0.84
|14 Ayar Altın
|1649.1800
|2495.8600
|2478.03
|2503.96
|2479.28
|16.58
|%0.67
|Gümüş
|33.5620
|34.8820
|34.3730
|35.0460
|34.3940
|0.49
|%1.42