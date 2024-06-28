Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uzmanlarca yapılan depreme hazırlık hatırlatmalarının yaşam kabinlerine olan talebe olumlu yansıdığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası yaşam kabinlerine olan talep arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılbay, İstanbul başta olmak üzere özellikle toplu konut sitelerinden depreme hazırlık için yaşam kabinlerine gelen taleplerde hissedilir bir artış görüldüğünü vurgulayarak, “Yine bu yönde villa benzeri müstakil konutların bahçeleri için de siparişler geliyor. AVM’ler toplanma alanları için depreme sonrası yaşam kabini talebinde bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kızılbay, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uzmanlarca yapılan depreme hazırlık hatırlatmalarının yaşam kabinlerine olan talebe olumlu yansıdığını belirtti.

Kızılbay, üretilen kabinlerin afet sonrası için hazır yaşam alanı amacı taşıdığına işaret ederek, “Deprem sonrası görüyoruz ki yeni binalarda can kaybı olmasa da bu binalar da afet sonrası oturulamayacak hasarlar alabiliyor. Üretimini gerçekleştirdiğimiz deprem yaşam kabinleri afet sonrası acil ihtiyaç duyulabilecek kapalı barınma alanlarının önceden hazırlamasını amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

Kabinlerin elektrikten su tesisatına kadar projeli ve kullanıma hazır üretildiği bilgisini paylaşan Kızılbay, şunları kaydetti: