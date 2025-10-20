Kasım Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni dönemde uygulanacak kira artış oranını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri, Kasım 2025 dönemi için geçerli olacak yasal zam sınırını belirleyecek.

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Duyurulacak?

Kasım 2025 kira artış oranı, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da TÜİK’in Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasıyla netleşecek. Açıklanacak veriler, konut kiralarında uygulanabilecek azami artış oranını oluşturacak. Ev sahipleri, kira zammını belirlenen oranın üzerine çıkaramayacak.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranı yüzde 38,36 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, Ekim ayında kira artışlarında uygulanabilecek en yüksek yasal sınırı belirlemişti.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Konut kiralarında artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Hesaplama örneği:

15.000 TL kira → Yeni kira: 20.754 TL

20.000 TL kira → Yeni kira: 27.672 TL

25.000 TL kira → Yeni kira: 34.590 TL

30.000 TL kira → Yeni kira: 41.508 TL

Kasım 2025 Dönemi İçin Beklentiler

Kasım ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK’in Ekim enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek oran, 3 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Uzmanlar, Ekim ayında yüzde 38,36 olarak açıklanan orana yakın bir seviyede artış bekliyor. Ancak nihai oran, TÜFE’nin on iki aylık ortalamasına göre belirlenecek.