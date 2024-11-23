Türkiye’nin en çok tutulan markalarından birisi olan Kia’nın popüler modeli Sportage için kampanya yapıldı. Yüksek fiyatı nedeniyle son dönemlerde satış rakamlarının düştüğü Kia Sportage için 30 bin TL’ye varan kampanya yapılıyor. Peki, Kia Sportage 2024 fiyatları kaç para?

İşte Kia Sportage 2024 Fiyatları

Kia Sportage 2024 için 2 farklı versiyon şöyle;

Sportage Hibrit 1.6L 210 PS 4X4 Otomatik

Sportage Hibrit 1.6L 265 PS 4X4 Otomatik

Gücü ile birbirinden ayrılan bu modellerde fiyatlar da bu yönde değişiklik içeriyor. Kampanya ise sadece 210 PS’lik model için geçerli olacak. Bu modeli satın almak isteyenler için 30 bin TL’ye varan indirim yapılacak. Otomobilin fiyatı vergiler olmadan 1 milyon 270 bin 132 olurken vergilerin de eklenmesiyle birlikte 2.780.500 oluyor. Sportage Hibrit 1.6L 265 PS 4X4 Otomatik versiyonun fiyatı ise 3.030.500 TL olarak açıklandı.

Araçların yüksek fiyatlarındaki vergilendirme sistemi sık sık Türkiye’de gündeme getiriliyordu. Öyle ki 2.780.500 liraya satılan Kia Sportage modelinden alınan vergiler ve kalem kalem giderler şöyle;