Arçelik A.Ş. ile Avrupa’ya açılan KOÇ Holding, Avrupa’dan istediğini alamadı. Polonya’da açılan fabrikalar için radikal bir karar alan şirket, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bildirim yaptı. KAP’a yapılan açıklamada fabrikaların tamamının kapatılacağı ve bu fabrikalarda çalışan toplam 1800 işçi ile iş akdinin fesih edileceğini duyurdu.

Arçelik Fabrikaları Kapatılıyor

Polonya’nın Lodz kentinde çamaşır makinesi, kurutma makinesi, yan sanayi işletmesi ve pişirici cihazların üretiminin yapıldığı fabrika ile Wroclaw’da bulunan buzdolabı üretim fabrikası bu kapsam dahilinde kapatılacak. Planlama ile ilgili de detaylar paylaşıldı. Buna göre 2025’in ilk yarısına kadar ülkedeki tüm operasyonlara son verilecek. Sendikanın yer aldığı Polonya’daki fabrikalarda işçilerin görevine son verilmesi adına sendika ile görüşme yapılacak.

Şirket fabrika kayıpları nedeniyle herhangi bir ciro kaybının yaşanmadığını belirterek yatırımcılarını bilgilendirdi.