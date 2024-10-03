Konut kredisi faizlerindeki gelişmeler devam ediyor. Ziraat Bankası’nın faizlerdeki düşüşü sonrasında diğer bankalardaki kredi oranlarında da düşüş eğilimi başladı. Ziraat Bankası sonrasında bir hamle de Akbank’tan geldi. Akbank konut kredisi faizleri yüzde 3’ün altına düştü.

Akbank Konut Kredisi Faizi Düştü

Akbank konut kredisi faizinde iki farklı seçenek gündeme getirildi. İlk kez ev alacaklar ve evi olan müşteriler için iki farklı faiz oranı sunan Akbank, özellikle yeni ev alacaklar için faizleri yüzde 3’ün altına indirdi. Akbank konut kredisi faizlerindeki son tablo şöyle;

İlk kez ev alacaklar için yüzde 2,89

Evi olanlar için yüzde 3,02

Yeni konut kredisi faizleriyle ilgili değerlendirme yapan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yıl sonu hedefleri kapsamında bankaların konut kredilerinde yüzde 3 seviyelerine gerileyeceğini söyledi. Bu kapsamda ev almak isteyenler için de yıl sonunu işaret eden uzman isim, 1 milyon TL konut kredisi alan kişilerin aylık 29 bin 878 lira ödeme yapmak durumunda kalacağını söyledi. Ödenecek toplam tutar ise 3 milyon 585 bin 426 TL olacak.

Konut kredisi ve sıfır konutlara olan taleplerin artmasındaki en önemli etken ise kiralar olacak. Mustafa Hakan Özelmacıklı kiralar için yaptığı değerlendirmede ise “Kiralarda da yaşanan artışlar nispeten bu ay itibarıyla şubat ayına kadar yatay seyir izliyor olacak. İstanbul genelinde konut fiyatları metrekarede 40 bin TL seviyelerine yaklaştı. 100 metrekare bir daire 4 milyon TL seviyesinde. Sıfır dairelerde bu rakam 45 bin TL seviyelerine çıkarken, eski yapılarda 30 bin TL’ye kadar düşebiliyor.” dedi.