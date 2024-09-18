Türkiye’de kredi faizlerindeki yüksek seviyeler devam ediyor. 100 bin TL kredi çekecek bir vatandaşın 18 aylık taksitle geri ödemesi 180 bin TL oluyor. 18 ayda 80 bin TL faiz ödemekle karşı karşıya kalan tüketiciler ise yüksek faizler nedeniyle alternatif çözümleri deniyor. Krediye talep yüksek faizler nedeniyle durma noktasına gelirken konuyla ilgili ekonomistlerden yeni değerlendirme geldi.

Kredi Faizlerine Dikkat! Zamanı Değil

Ekonomistler tarafından yapılan değerlendirmede mevcut faizler nedeniyle kredi için uygun bir ortamın olmadığı belirtildi. Kredi çekmek isteyenlerin acil durumlar dışında krediye yönelmesinin doğru bir ekonomik hamle olmayacağını ifade eden uzmanlar, ihtiyaçların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Ev, araç ya da ihtiyaç kredisi çekecekler için yıl sonunu işaret eden uzmanlar yıl sonuna doğru faizlerin çok daha uygun seviyelerde olacağını ifade etti.

Sıkı para politikasının uygulandığı Türkiye’de rezervlerde yükselişle birlikte faizlerde de düşüşe geçilmesi bekleniyor. Kredi kullanımlarının artmasıyla birlikte vatandaşların ekonomik hareketliliğin artmasını sağlayacak bu hamle, otomotivden emlağa kadar pek çok sektördeki durağanlığı da ortadan kaldıracak.