Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’de milyonlarca kişinin borçlarına uzun vadeli yapılandırma fırsatı sunuldu. Kredi ve kredi kartı borçlarının tarihe seviyelere ulaşmasının ardından yapılandırma ile kolay ödeme imkanı için düzenlemeye gidildi. Buna göre borcunu ödemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağlandı. Böylece kredi ve kredi kartı borçları için artık 60 aya yayılacak bir ödeme planı ile aylık daha düşük oranlarda ödeme yapılabilecek. Peki, kredi kartı borçlarına 60 ay taksit süreci ne zaman başlayacak?

Kredi Kartı Borçlarına 60 Taksitle Yapılandırma Ne Zaman Başlıyor?

Kredi Kartı borçlarına 60 taksitle yapılandırma başladı. TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Böylece yürürlüğe giren düzenleme ile kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan vatandaşlar için yapılandırma imkanı sağlandı.

Üstelik yapılan değişiklikler sadece bununla sınırlı değil. Düzenlemede asgari ödeme tutarı, kredi kartı limitleri gibi pek çok konuda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemede öne çıkanlar şöyle;