Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerinden yapılandırma konusunda kararlar geldi. Alınan kararlar kapsamında bankalar da değişiklikler için düzenlemelere başladı. 1 Kasım 2024 itibariyle başlayacak olan yeni dönemde, faizlerin ne kadar olacağı, düzenlemeler için nasıl bir sürecin takip edileceği belli olmaya başladı.

İşte Kredi Kartı Faiz Oranları

1 Kasım’dan itibaren bankalarda borçların miktarlarına göre yeni faiz oranları yürürlüğe girecek. Buna göre borçlara göre kredi kartı faiz oranları şöyle;

Dönem borcunun 25.000 TL altında olması durumunda faiz %0,39,

Dönem borcu 25.000 TL ile 150.000 TL arasında olması ise %1,14,

Dönem borcu 150.000 TL üzerinde ise %1,64

Dönem borçları üzerinden uygulanacak faiz oranlarında gecikme olması halinde ek faiz yüzde 0,30 olarak uygulanacak. Bankaların müşterilere gönderilen SMS’lerde düzenlemelerle ilgili detaylara yer verildi. Özel bir bankadan gönderilen bir mesajda şöyle denildi;

“TCMB’nin 24.10.2024’te açıklayacağı referans oranı üzerine; azami akdi faiz oranı, hesap özeti borcunuz 25.000TL altı ise %0,39 eklenip aylık %3,50(Yıllık %42), 25.000-150.000TL arası ise %1,14 eklenip aylık %4,25(Yıllık %51), 150.000TL üzeri ise %1,64 eklenip aylık %4,75(Yıllık %57) olacaktır. Aylık gecikme faiz oranı için hesap özeti borcuna göre belirlenen aylık akdi faiz oranına %0,30 eklenecektir. Güncel referans oran %3,11 olup, değişmesi halinde oranlar güncellenecektir.”