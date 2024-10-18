Türkiye’de 100 bin TL üzerinde kredi kartı limiti olan vatandaşların kartlarından 750 TL’lik pay alınacağı belirtilmişti. Taslağın gündeme gelmesi sonrasında tepkiler yükseldi. Vatandaşlar borçlandıkları bir paradan alınacak cürete karşı çıktı. Bu nedenle de Türkiye’de milyonlarca kişi, kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına indirdi. Ancak düzenlemenin ertelenmesi sonrasında limit artış talepleri de yükselmeye başladı.

Düşürülen Kredi Kartı Limitleri Yükseltilebilecek mi?

Kredi kartı limitlerini düşüren kişiler, yeniden kredi kartı limitlerini yükseltmeye çalıştı. Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram’dan açıklama geldi. Limitini düşüren kişilerin limitlerini yeniden yükseltemeyeceğini söyleyen Bayram, herkesin eski limitlerine kavuşamayacağını net bir şekilde dile getirdi. Sıkı para politikası kapsamında kredi kartı limitlerinin de kontrol altında tutulduğunu belirten Bayram, “Eski limitler üzerinden düzenleme bir yana limitlerini revize etmek isteyenler için bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bankalar gelir beyanıyla birlikte kredi kartı limitlerini tekrar revize ediyorlar. Maalesef birçok kişi tekrar limitlerini artırmak istediğinde şu anda artıramayacaklar.” dedi.

Limitlerini düşüren vatandaşların, yapacağı işlemlerde gelir beyanı gibi çeşitli belgeler sunması gerekiyor. Bankalara yapılacak müracaatlar sonrasında ise bankanın değerlendirmesine göre limit artışına gidilebilecek.

“Bankalara Gidilmesi En Pratik Yol”

Kredi kartı limit artışında sorun yaşayan vatandaşların şubeler üzerinden işlem yapması gerektiğini de belirten uzman isim şubelerden kesin sunaca ulaşılabileceğini ifade etti. Bayram, “Kolay bir şekilde mobil bankacılıktan limit artırma ve azaltma işlemi yapılabiliyorken, şu anda savunma sanayine katkı payı vermemek için limitlerini düşüren kişilerin tekrar yükseltebilmek adına gelirlerini tam ve doğru bir şekilde bankalara sunmaları, sunulan bu veriler üzerinden bankaların bir limit tahsis etmesi gerekiyor. Bu sebeple fiziken bankaya gidip işlemleri hızlandırmaları vatandaşların lehine olacaktır” dedi.