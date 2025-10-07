Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçlarını Yapılandırmak İçin Son Günler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan kredi yapılandırma uygulamasında son başvuru tarihine kısa süre kaldı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler, 48 aya kadar vade ve Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı avantajından yararlanabilecek.

Yapılandırma uygulaması, yalnızca asgari ödeme yapılmamış kredi kartlarını değil, dönem borcunun kısmen veya tamamen ödenmediği kartları da kapsıyor. Ayrıca kredili mevduat hesapları (KMH) da bu düzenlemenin kapsamına dahil edildi.

Başvurular 10 Temmuz 2025 tarihinde başlamış olup, 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Borç yapılandırmak isteyen vatandaşların bu tarihe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Yapılandırma ile borçlular, mevcut borçlarını yeniden düzenleyerek ödeme planlarını daha uzun vadeye yayma imkânına sahip olacak. Uygulama, bankalara tavsiye niteliğinde sunulduğundan zorunlu değil, ancak borç sahipleri için önemli bir finansal fırsat olarak öne çıkıyor.