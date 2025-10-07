Salı, Ekim 7, 2025

Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçlarını Yapılandırmak İçin Son Günler 33 dakika ago
7 İlde Dev Operasyon: 1 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu 49 dakika ago
Citi, 175 Bin Çalışanına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Kıldı 2 saat ago
Kış Lastiği Süresi Uzadı: 2025’te Uygulama Ne Zaman Başlayacak? 2 saat ago
Altın Fiyatları Kendi Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor: 7 Ekim Güncel Altın Fiyatları 3 saat ago
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı 3 saat ago
İmamoğlu’ndan Üniversitelilere 20 Bin TL Destek Müjdesi 4 saat ago
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek 4 saat ago
CHP’nin İstanbul Mitingi Tarihi ve Yeri Belli Oldu 5 saat ago
YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı? 21 saat ago

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için 48 aya kadar vade ve yüzde 3,11 faiz avantajı sunan uygulamada son başvuru 10 Ekim’de sona eriyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan kredi yapılandırma uygulamasında son başvuru tarihine kısa süre kaldı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler, 48 aya kadar vade ve Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı avantajından yararlanabilecek.

Yapılandırma uygulaması, yalnızca asgari ödeme yapılmamış kredi kartlarını değil, dönem borcunun kısmen veya tamamen ödenmediği kartları da kapsıyor. Ayrıca kredili mevduat hesapları (KMH) da bu düzenlemenin kapsamına dahil edildi.

Başvurular 10 Temmuz 2025 tarihinde başlamış olup, 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Borç yapılandırmak isteyen vatandaşların bu tarihe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Yapılandırma ile borçlular, mevcut borçlarını yeniden düzenleyerek ödeme planlarını daha uzun vadeye yayma imkânına sahip olacak. Uygulama, bankalara tavsiye niteliğinde sunulduğundan zorunlu değil, ancak borç sahipleri için önemli bir finansal fırsat olarak öne çıkıyor.

