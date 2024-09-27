Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı sonrasında Türkiye’de gündem kredi kartları oldu. Kredi kartları için düzenlemelerin devam edip etmeyeceği merak edilirken konuyla ilgili açıklama Ekonomist Murat Turgut’tan geldi. Düzenlemelere yönelik değerlendirmeler yapan ekonomist, canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Açıklamalara göre bugün alınan karar, yeni dönemin habercisi.

Murat Turgut’tan Kredi Kartı Düzenleme Sinyali

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kredi ve kredi kartı düzenlemelerinin önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Murat Turgut, bu kararın yeni dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti. 60 aya varan vadeler ile vatandaşların ödeyemediği borçları için kolaylık elde edeceğini söyleyen Murat Turgut, 60 ay vadenin 5 yıl boyunca ekonomik rahatlama sağlayacağını ve ilerleyen yıllarda borçların çok daha küçük rakamlarda olacağını söyledi. Ekonomistin yaptığı açıklamada vatandaşlar için kredi ve kredi kartı borçlanmasının fırsat olabileceğini de belirtmesi dikkat çekti.

Murat Turgut’tan Çarpıcı Açıklamalar

Murat Turgut açıklamalarında durumu şöyle değerlendirdi;