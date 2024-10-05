Türkiye’de kredi kartı kullanımına getirilen sınırlar, farklı bir alanda yüksek borçlanma yapılmasına neden oldu. Kredi kartlarına getirilen nakit çekim sınırlamalarını takip eden taksit sınırlamaları, vatandaşların kredi kart hamlelerini engelledi. Bu duruma çözüm bulmak isteyenler ise KMH olarak adlandırılan kredili mevduat hesaplarına yöneldi. Kısa sürede KMH borçları artarken önceden 130 milyar TL olan borçlanma durumu 315 milyar TL’ye çıktı. Yüzde 142 oranında artış kaydeden KMH’de üstelik borçlanmalar devam ediyor.

KMH Borçları 1 Yılda Yüzde 142 Arttı

Kredi kartlarını döndüremeyen ve parasını nakit olarak çekemeyenler kredili mevduat hesaplarındaki bakiyelerini kullandı. Türkiye’de 29.5 milyon banka müşterinin KMH hesabı bulunuyor. Temmuz 2024 ile Temmuz 2023 yılları arasında yapılan kıyaslamada ise borçlanmadaki yüzde 142 oranındaki artış dikkat çekti.

Bu durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ise çarpıcı açıklamalarıyla gündem oldu. “Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı” diyerek değerlendirme yapan Bayram, KMH ve kredi kartı faiz oranlarının aynı olmasına da dikkat çekti.