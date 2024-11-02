Türkiye’de yükselen kredi kartı borçlarına karşılık hükümetten yapılandırma imkanı getirildi. 1 Kasım 2024 itibariyle başlayan yapılandırma döneminde limitlerde de değişiklik yapılacak. Borçların yapılandırmasının yanı sıra kredi kartlarının kapatılmayacağı ve limitler dahilinde kullanılabileceği belirtildi. BDDK verilerine göre milyonlarca kişinin kredi kartları borçlarını ödeyemediği belirtilmişti. Borçlar için 60 aya varan vadeler yapılabilecek. Yüzde 3,11 faiz oranıyla yapılacak yapılandırmalar ile uzun vadede düşük taksitler ile borçlar kapatılabilecek.

Kredi Kartı Faizleri Değişiyor

Yeni dönemle birlikte kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidilecek. Daha az borcu olan daha az faiz ödemesi yapacak. Daha yüksek borcu olanlar ise daha yüksek faiz ödemesi yapacak. Bu konuda limitler de belirlenmiş durumda. 25 bin TL altı, 25 bin TL ile 150 bin TL arası ve 150 bin TL üzeri olarak 3 farklı limit belirlendi. Kart faizleri de bu limitlere göre değişecek. Limitlere göre yeni faiz oranları ise şöyle;

25 bin TL altı için akdi faiz oranı yüzde 3.5, gecikme faiz oranı ise yüzde 3.80

25 bin TL ile 150 bin TL arasında akdi faiz oranı yüzde 4.25, gecikme faiz oranı ise yüzde 4.55

150 bin TL üstü için akdi faiz oranı yüzde 4.75, gecikme faiz oranı ise yüzde 5.05

Düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için yeni bir düzenleme getirildi. Kredilerini ve kredi kartlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunularak dönem borçlarının kapatılması imkanı getirildi. Normal şartlarda kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırması 60 aya kadar yapılamıyordu. Hatta yeni bir kredi çekmek isterseniz bunun vadesi 12 ay ila 24 aya kadar değişiyordu. Böylelikle biriken borcun tasfiyesi sağlanarak vatandaşın biraz daha nefes alması sağlandı diyebiliriz.” diyerek yeni düzenlemeyi değerlendirdi.