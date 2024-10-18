Merkez Bankası’nın ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) duyurduğu düzenlemede yeni dönem başladı. Yapılandırma yapabilecek vatandaşlar, kredi ve kredi kartları borçlarını ödeyemediği durumlarda borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Yüzde 3,11 oranında borçlanmaya gidebilecek tüketiciler için yeni dönem resmen başladı.

3 Kamu Bankasında Yapılandırma Başladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a borcu olan vatandaşlar için yapılandırma kapsamında işlemlere başladı. Kamu bankaları üzerinden yapılan yapılandırmalarda toplam borç miktarı 1,5 milyar TL’yi aşmış durumda. Kamu bankaları sonrasında özel bankalardan Akbank ve İş Bankası da benzer hamlelere başladı. 60 aya kadar yapılandırma yapabilecek vatandaşlar, borçları için yapılandırma talebinde bulunabilecek. Dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin TL ile 150 bin TL arası borçlar için yüzde 4,25, 150 bin TL’nin üzerindekiler için ise yüzde 4,75 faiz oranı üzerinden işlem yapılacak.