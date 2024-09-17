Orta Vadeli Program açıklaması sonrasında kredi kartı limitleriyle ilgili olarak yeni bir düzenleme de ortaya çıktı. Açıklamalara göre kredi kartlarında limitler gerçek gelir ile uyumlu olacak. Bankalar, müşterilerin kredi kartı limitlerini hesap hareketlerine göre belirleyecek. Böylece gelirin üzerindeki limitlerde kredi kartları verilmeyecek. Bu düzenlemenin ortaya çıkmasının ardından Türkiye genelinde kredi kartlarının limiti düşürülecek mi sorusu da gündeme gelmeye başladı.

Kredi Kartlarına Limit Ayarı Geliyor

Kredi kartları için limit ayarının getirileceği gelişmesi Milliyet tarafından özel haber olarak duyuruldu. Türkiye’deki mevcut mevzuata göre bir kişinin kredi kartı maksimum limiti maaşının 4 katı kadar olabiliyor. Ancak bankalar bu kurala uymadığı gibi yüksek limitler tanımlayabiliyor. OVP’ye göre ise yüksek limitler, enflasyonla mücadelede olumsuz bir etkiye sebep oluyor. Bu durumun üstesinden gelmek isteyen hükümet ise OVP kapsamında kredi kartı limitlerinde de düzenlemeye gidecek.

Kredi Kartı Limitlerine Düzenleme

SGK ve Risk Merkezi arasında sağlanacak entegrasyon sonrasında Türkiye’de kişilerin tüm gelirleri SGK üzerinden tespit edilecek. Böylece kişilerin gelirlerine göre kredi kartı limitleri de belirlenmiş olacak. Aylık 40 bin TL geliri olan bir kişinin bundan sonraki süreçte 400 bin TL limiti olmayacak. Yeni limitlerin maksimum 4 kat olarak belirlenmesi ya da daha da düşürülmesi gündemde. Bu konudaki detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kredi Kartı Taksitlerinde Son Durum Ne?

Gündemde konuşulan bir diğer konu ise kredi kartı taksitleri. OVP ile taksit sınırlaması da getirilecek. Kişilerin yapacağı harcamalarda ne kadar taksit yaptırabileceği belirli kriterlere bağlanacak.