Türkiye’de milyonlarca kredi kartı ve kredi kullanan vatandaş bulunuyor. Bankaların daha fazla gelir elde etmek amacıyla kredi kartlarından yıllık kart aidatı alması ve kredilerde de ek masrafların alınmaya başlanması tepki çekti. Özellikle artan masraf paraları nedeniyle vatandaşlar durumu sosyal medyaya taşıdı. Uzmanlar ise kart aidatı gibi durumların gerçek olmadığını, bankalara yapılacak başvurular ile kolayca paraların iade alınabileceğini söyledi.

Türkiye’de 124.1 Milyon Kredi Kartı Var

2024 yılı Haziran ayı verilerine göre Türkiye’de 124,1 milyon adet kredi kartı bulunuyor. Kartlardan her yıl alınan yıllık kart aidatı ücreti ise 2024 yılı itibariyle 500 TL’den başlıyor. Yüksek bulunan bu ücretleri çoğu vatandaş fark etmezken bazı tüketiciler başvuru yoluyla ücretlerini alabiliyor. Bankaların sadece kredi kartı müşterilerinden yıllık aldıkları ücret 62,5 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Yüksek gelir getiren bu alandan yararlanmaya devam eden bankalar karşı ise uzmanların uyarıları arka arkaya geldi.

Bankaların tüketiciler için aidatsız kart sunması bir zorunluluk. Ancak çoğu kullanıcı sözleşme sırasında dikkat etmediği gibi aidatsız kart talebinde bulunmayı da ihmal ediyor. “6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 31’inci maddesinin 3 fıkrasında kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.” denilerek yasal zemine oturtulan bu konuda müşterilerin bankalara başvuru yaparak aidatlarını geri alması mümkün.

Kredi Kartı Aidatları ve Kredi Masrafları Nasıl Alınır?

Bankalara yapılacak başvurulardan herhangi bir sonuç alınamadığı takdirde tüketicilerin, mahkeme kararlarını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapması yeterli oluyor. Bu merkezlerden yapılacak başvurular sonrasında resmi süreç kapsamında iade alınabiliyor.