Ankara’da bir şirkette çalışan ve proje yöneticisi olarak görev alan bir kişi, maaşının 20 gün geç yatırılması sonrasında istifa ederek durumu mahkemeye taşıdı. İstifa sonrasında kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi tüm haklarını iş yerinden talep eden kişi, 2019’da başlayan davayı emsal bir karar ile kazandı.

Dava ilk derece mahkemesinde görülürken maaş ödemesinin 20 gün geçtiği tespit edildi ve işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazandığına hükmedildi. İş yeri tarafı kişinin çalıştığı süre boyunca hiçbir zaman gecikme olmadığını ve bir kez gecikme yaşandığını belirterek duruma itiraz etti. İş yeri haklı fesih talebi oluşmadığını belirterek durumu bir üst mahkemeye taşıdı.

İşçi Bölge Adliye Mahkemesi’nde Haklı Bulundu

Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınan durum sonrasında mahkeme heyeti kararı doğru buldu ve işçinin haklı olduğuna karar verdi. Bu duruma da itiraz eden iş yeri avukatları, durumu temyize götürdü. Uzun süren mahkeme süreçlerine rağmen itirazlarını sürdüren ve haklarını talep eden taraflar arasında son sözü ise Yargıtay söyledi.

Yargıtay’dan Kıdem Tazminatı Kararı

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nde görülen dava sonrasında bir kere gecikme olmasının herhangi bir önemi olmadığı ve gecikme nedeniyle işçinin haklı fesih sebebine sahip olduğuna hükmetti. Alınan bu karar sonrasında işçinin iş yerinden talep ettiği tüm haklarının faizleriyle birlikte ödenmesine karar verildi. Emsal olan bu karar sonrasında maaş ödemesi, anlaşma kapsamında 20 günü geçenler için de bir hak talebi olduğu ortaya çıktı.