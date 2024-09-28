Türkiye’de ekonomide dikkat çeken gelişmeler yaşanırken enflasyon ile ilgili Ekonomist Mahfi Eğilmez’den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Ekonomide beklentilerin önemli olduğunu ifade eden Mahfi Eğilmez, beklentilere göre hareket edildiği takdirde hedeflere ulaşılabileceğini söyledi. “Karar alıcıların, özel kesim kuruluşlarının yöneticilerinin enflasyonda artış olacağını beklediklerini varsayalım. Bu durumda bu yöneticiler, mal ve hizmetleri ucuza satıp zarar etmemek ya da kardan fedakârlık etmemek için bu ürünlerin satış fiyatlarını henüz enflasyon artmaya başlamadan önce artırmaya başlayacaklardır. Bu da sonunda fiyatların artmasına yani enflasyonun yükselmesine yol açacaktır.” diyerek bu konudaki durumu değerlendiren Mahfi Eğilmez, yapılan enflasyon anketindeki ikiliğe dikkat çekti.

“Anket Yüzde 27,40, Sektör Temsilcileri Aynı Diyor”

Eylül 2025’de enflasyonun yüzde 27,49’a düşmesini bekleyen anket katılımcılarının aksine sektör temsilcileri enflasyonda aynı verileri bekliyor. Üstelik Eylül 2025’e yönelik tahminlerde yüzde 71,56 oranındaki seviyelerden söz ediliyor. “Orta Vadeli Programda (OVP) 2025 yılsonu için öngörülen hedef yüzde 17,50 olduğuna göre toplumun hiçbir kesimi OVP hedeflerine inanmıyor demektir.” diyerek enflasyonla ilgili gerçekleri tek tek açıklayan Mahfi Eğilmez, bu yorumu ile Türkiye’de gündem oldu.