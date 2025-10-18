Memur Fazla Mesai Ücreti 2026’da Ne Kadar Olacak? Zamlı Tarifeler Açıklandı

2026 yılında devlet memurlarının fazla mesai ücretlerinde önemli bir artış uygulanacak. 2025 yılı itibarıyla saatlik 12,80 TL olarak ödenen fazla mesai, yeni düzenlemeyle 16,55 TL’ye yükselecek. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre memurların fazla mesai ücreti, bir önceki yıla göre yüzde 29,3 oranında artış gösterecek.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri ve genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarındaki şoförler için de yeni tarifeler belirlendi. Bu kapsamda, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla özel kalem şoförlerine 17,60 TL, merkez teşkilatı şoförlerine ise 17,60 TL fazla mesai ücreti ödenecek.

Ayrıca, Harcırah Kanunu çerçevesinde yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da güncellendi. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik 715 TL’den 925 TL’ye yükseltildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve yüksek düzey devlet yöneticilerinin gündelik ödemeleri ise 686 TL’den 900 TL’ye çıktı