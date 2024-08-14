Memurların toplu sözleşmeden doğan ikramiye hakkı, yasal düzenleme ile kesinlik kazandı. Bu sayede 2 milyonu aşan memur için toplu sözleşme ikramiyesi için ödeme günü geldi. 15 Ağustos 2024 tarihi itibariyle memur maaşlarına 641 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesi de eklenecek.

Toplu Sözleşme İkramiyesi Yasal Zemin Kazanmıştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan görüşmeler sonucunda memurların toplu sözelşme ile hak ettiği ikramiyeler yasal zemine dayandırılmıştı. Düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte ikramiyelerin yasa bir şekilde ödenmesi de sağlandı. Sendikalı olan memurlar, toplu sözleşmeden doğan bu haklarını artık 2024 Ağustos itibariyle almasya başlayacak. 641 TL olarak belirlenen ikramiye tutarı, yeni toplu sözleşmelerle de arttırılacak. Daha önce yüzde 2 barajı engeline de takılan bu düzenleme, yeni değişiklikler sonrasında sendika üyesi olan tüm memurlara bir hak olarak tanındı.