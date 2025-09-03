Memur ve Emekli Maaşlarında Ocak Zammı İçin İlk Rakamlar Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte milyonlarca memur ve emekli maşalarında artışa yansıyacak enflasyon farkı da şekillenmeye başladı.

TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi. Temmuzda açıklanan yüzde 2,06’lık artışla birlikte iki aylık enflasyon toplamı yüzde 4,1’e ulaştı.

Memur maaşlarına enflasyon farkının yansıyabilmesi için yüzde 4,92’lik oranın aşılması gerekiyor. Ağustos itibarıyla bu seviyeye yaklaşılmış olsa da farkın netleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri 2025 Ocak ayında toplu sözleşmeden doğan yüzde 11’lik artışa ek olarak, oluşacak enflasyon farkını da maaşlarına yansıtacak. Bu düzenleme, yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.

2026 ve 2027 Zam Takvimi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen toplu sözleşme kararlarına göre;

2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7 zam yapılacak.

2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 artış uygulanacak.

Bunun yanında 2026 yılının ilk altı ayında memur taban maaşlarına 1.000 TL ilave edilmesi kararlaştırıldı. Tüm dönemlerde gerçekleşecek enflasyon farkı, açıklanan oranlara ayrıca eklenecek.