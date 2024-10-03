Türkiye’de memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme şartları geçerli oluyor. Bu kapsamda ise açıklanan ve açıklanacak enflasyon rakamları maaşların şimdiden hesaplanmasını sağlıyor. Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi etkileyecek enflasyon oranları için eylül ayı rakamları da geldi. Eylül rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

3 Aylık Enflasyon Farkına Göre Memur Ve Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Eylül verilerinin açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu. Enflasyon temmuz için yüzde 3,32, ağustos için 2,47 ve eylül için 2,97 olarak duyuruldu. Böylece 3 aylık enflasyon verisi de ortaya çıktı. Ancak 3 aylık verilerden memur ve memur emeklileri için istenen oranlar gelmedi.

Toplu sözleşme kapsamında enflasyon farkı alınabilmesi adına 6 aylık enflasyonun yüzde 10 üzerinde olması gerekiyor. Yüzde 10 üzerindeki fark, maaşlara ek enflasyon zammı yapılmasını sağlayacak. Bu nedenle şu andaki veriler, zam yapılmasının önüne geçiyor. Şu andaki tabloya göre memur ve memur emeklileri yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Memur emeklileri dışındaki emekliler için mevcut enflasyon rakamlarına göre maaş zam oranı yüzde 8.92.