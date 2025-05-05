Memurların Zamlı Maaşları Belli Oldu! İşte Meslek Meslek Maaşlar

4 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından memurların zamlı maaşları da hesaplandı. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları…
Türkiye’de bugün önemli ekonomik verilerden birisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama ile Nisan ayındaki enflasyon verisi paylaşıldı. Resmi verilere göre enflasyonda Nisan ayında yüzde 3 oranında artış yaşandı. Yıllık bazda yüzde 37,86 oranında bir artış meydana gelirken memurların alacağı maaş zamları için en düşük oranlar da belirlendi. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranları ve zamlı maaşlar…
İşte Zamlı Memur Maaşları
Memur ve memur emeklileri 2025 yılının Temmuz ayı itibariyle toplu sözleşme kapsamında zam alacak. Toplu sözleşmede yüzde 5 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri, enflasyon farkını da alacak. Enflasyonun beklentilerin üstünde seyretmesi ise maaş zamlarının daha yüksek olmasını sağlayacak.
4 aylık enflasyon verilerinin ardından memurlar için enflasyon farkı yüzde 6,95 olarak hesaplandı. Mayıs ve haziran aylarında açıklanacak son 2 veriyle birlikte net oran belli olacak. Ancak şu andaki verilere göre memur maaşlarında yapılacak en düşük zam oranları hesaplandı. Yüzde 5 zamma ek olarak enflasyon farkını da alacak memurların şu andaki hesaplamalara göre Temmuz maaşları şöyle;
|ÜNVAN
|DERECE
|MEVCUT MAAŞ
|Zamlı Maaş
|Şube Müdürü
|1/4
|66 bin 329 TL
|74 bin 487 TL
|Memur (Üniversite mezunu)
|9/1
|45 bin 527 TL
|51 bin 126 TL
|Uzman Öğretmen
|1/4
|58 bin 634 TL
|65 bin 845 TL
|Başkomiser
|3/1
|65 bin 70 TL
|73 bin 73 TL
|Polis Memuru
|8/1
|58 bin 910 TL
|66 bin 155 TL
|Uzman Doktor
|1/4
|109 bin 126 TL
|122 bin 548 TL
|Hemşire (Üniversite mezunu)
|5/1
|53 bin 437 TL
|60 bin 9 TL
|Mühendis
|1/4
|67 bin 663 TL
|75 bin 985 TL
|Teknisyen (Lise mezunu)
|11/1
|47 bin 195 TL
|52 bin 999 TL
|Profesör
|1/4
|96 bin 346 TL
|108 bin 196 TL
|Araştırma görevlisi
|7/1
|63 bin 848 TL
|71 bin 701 TL
|Vaiz
|1/4
|55 bin 303 TL
|62 bin 105 TL
|Avukat
|1/4
|63 bin 609 TL
|71 bin 432 TL