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    Pazartesi, Mayıs 5
    Ekonomi

    Memurların Zamlı Maaşları Belli Oldu! İşte Meslek Meslek Maaşlar

    50, 100 ve 200 Türk Lirası
    maaş

    4 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından memurların zamlı maaşları da hesaplandı. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları…

    Türkiye’de bugün önemli ekonomik verilerden birisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama ile Nisan ayındaki enflasyon verisi paylaşıldı.  Resmi verilere göre enflasyonda Nisan ayında yüzde 3 oranında artış yaşandı. Yıllık bazda yüzde 37,86 oranında bir artış meydana gelirken memurların alacağı maaş zamları için en düşük oranlar da belirlendi. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranları ve zamlı maaşlar…

    İşte Zamlı Memur Maaşları

    Memur ve memur emeklileri 2025 yılının Temmuz ayı itibariyle toplu sözleşme kapsamında zam alacak. Toplu sözleşmede yüzde 5 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri, enflasyon farkını da alacak. Enflasyonun beklentilerin üstünde seyretmesi ise maaş zamlarının daha yüksek olmasını sağlayacak.

    4 aylık enflasyon verilerinin ardından memurlar için enflasyon farkı yüzde 6,95 olarak hesaplandı. Mayıs ve haziran aylarında açıklanacak son 2 veriyle birlikte net oran belli olacak. Ancak şu andaki verilere göre memur maaşlarında yapılacak en düşük zam oranları hesaplandı. Yüzde 5 zamma ek olarak enflasyon farkını da alacak memurların şu andaki hesaplamalara göre Temmuz maaşları şöyle;

    ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ Zamlı Maaş
    Şube Müdürü 1/4 66 bin 329 TL 74 bin 487 TL
    Memur (Üniversite mezunu) 9/1 45 bin 527 TL 51 bin 126 TL
    Uzman Öğretmen 1/4 58 bin 634 TL 65 bin 845 TL
    Başkomiser 3/1 65 bin 70 TL 73 bin 73 TL
    Polis Memuru 8/1 58 bin 910 TL 66 bin 155 TL
    Uzman Doktor 1/4 109 bin 126 TL 122 bin 548 TL
    Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 53 bin 437 TL 60 bin 9 TL
    Mühendis 1/4 67 bin 663 TL 75 bin 985 TL
    Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 47 bin 195 TL 52 bin 999 TL
    Profesör 1/4 96 bin 346 TL 108 bin 196 TL
    Araştırma görevlisi 7/1 63 bin 848 TL 71 bin 701 TL
    Vaiz 1/4 55 bin 303 TL 62 bin 105 TL
    Avukat 1/4 63 bin 609 TL 71 bin 432 TL

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