Memurların Zamlı Maaşları Belli Oldu! İşte Meslek Meslek Maaşlar

4 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından memurların zamlı maaşları da hesaplandı. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları…

Türkiye’de bugün önemli ekonomik verilerden birisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama ile Nisan ayındaki enflasyon verisi paylaşıldı. Resmi verilere göre enflasyonda Nisan ayında yüzde 3 oranında artış yaşandı. Yıllık bazda yüzde 37,86 oranında bir artış meydana gelirken memurların alacağı maaş zamları için en düşük oranlar da belirlendi. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranları ve zamlı maaşlar…

İşte Zamlı Memur Maaşları

Memur ve memur emeklileri 2025 yılının Temmuz ayı itibariyle toplu sözleşme kapsamında zam alacak. Toplu sözleşmede yüzde 5 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri, enflasyon farkını da alacak. Enflasyonun beklentilerin üstünde seyretmesi ise maaş zamlarının daha yüksek olmasını sağlayacak.

4 aylık enflasyon verilerinin ardından memurlar için enflasyon farkı yüzde 6,95 olarak hesaplandı. Mayıs ve haziran aylarında açıklanacak son 2 veriyle birlikte net oran belli olacak. Ancak şu andaki verilere göre memur maaşlarında yapılacak en düşük zam oranları hesaplandı. Yüzde 5 zamma ek olarak enflasyon farkını da alacak memurların şu andaki hesaplamalara göre Temmuz maaşları şöyle;