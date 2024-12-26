Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47.50’ye indirdi. Bu karar, iki yıl aradan sonra gelen ilk faiz indirimi olması nedeniyle piyasalarda geniş ses getirdi. 26 Aralık 2024 tarihinde açıklanan kararla birlikte vatandaşlar, “Merkez Bankası faiz indirimi yapınca ne olur?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Merkez Bankası Faiz İndirimi Sonrası Ekonomiyi Neler Bekliyor?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, finansal piyasalar üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler yaratacak. Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinin düşmesiyle, yatırımcılar altına olan taleplerini artırabilir. Altın, güvenli liman olarak görülmeye devam ederken, faiz oranlarının düşmesi, bireysel yatırımcıların birikimlerini TL’den ziyade altına yönlendirmesine neden olabilir.

Faiz indirimi sonrasında döviz kurlarındaki baskılama devam etse de yukarı yönlü hareket görülmesi bekleniyor. Türk lirasının değer kaybetmesi, dolar ve euro gibi yabancı para birimlerine talebi artırabilir.

Borsada ise faiz oranlarındaki düşüşle birlikte şirketlerin borçlanma maliyetleri azalır. Yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesi sıklıkla görülen bir durumdur. Tüm bunlar borsa endekslerinde yükseliş yaşanmasına yol açabilir.