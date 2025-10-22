Merkez Bankası Faiz Kararı Yarın Açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını 23 Ekim 2025 Perşembe günü açıklayacak. Toplantının ardından kararın saat 14:00’te duyurulması öngörülüyor.

AA Finans’ın beklenti anketine göre ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,50 seviyesine çekmesini tahmin ediyor. Eylül ayında ise politika faizi 250 baz puan indirilmiş ve yüzde 43’ten yüzde 40,5’e gerilemişti.

Uluslararası yatırım kuruluşu JPMorgan da faiz indirim tahminini 150 baz puandan 100 baz puana revize etti. Kurum, yıl içinde enflasyondaki dalgalanmaları dikkate alarak temkinli bir düşüş öngörüyor ve Aralık ayında ek 100 baz puanlık indirim bekliyor.