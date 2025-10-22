Çarşamba, Ekim 22, 2025

Merkez Bankası Faiz Kararı Yarın Açıklanacak 22 dakika ago
Organ Bağışı Vasiyeti Artık e-Nabız ve e-Devlet Üzerinden Hazırlanabilecek 54 dakika ago
50 İlde Düzenlenen FETÖ Operasyonları İle 154 Kişi Tutuklandı 2 saat ago
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyatlar Geriliyor 17 saat ago
2026 Asgari Ücret İçin Zam Senaryoları Netleşiyor: OVP Tahmini Öne Çıkıyor 17 saat ago
Motorin ve Benzine Gece Yarısı İndirimi Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Düşüyor 18 saat ago
MEB 2025-2026 1. Dönem Ortak Sınav Takvimi Açıklandı 18 saat ago
Fiat Egea’nın Üretim Süresi 2026’ya Kadar Uzatıldı 18 saat ago
Altın Yükselir mi? Uzmanlardan Perşembe Uyarısı 18 saat ago
Türkiye Trafiğinde 33 Milyon Araç Var: En Fazla Tercih Edilen Marka ve Renk Belli Oldu 19 saat ago

Merkez Bankası, 23 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak; dolar, altın ve Borsa İstanbul üzerindeki olası etkiler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
22 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını 23 Ekim 2025 Perşembe günü açıklayacak. Toplantının ardından kararın saat 14:00’te duyurulması öngörülüyor.

AA Finans’ın beklenti anketine göre ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,50 seviyesine çekmesini tahmin ediyor. Eylül ayında ise politika faizi 250 baz puan indirilmiş ve yüzde 43’ten yüzde 40,5’e gerilemişti.

Uluslararası yatırım kuruluşu JPMorgan da faiz indirim tahminini 150 baz puandan 100 baz puana revize etti. Kurum, yıl içinde enflasyondaki dalgalanmaları dikkate alarak temkinli bir düşüş öngörüyor ve Aralık ayında ek 100 baz puanlık indirim bekliyor.

