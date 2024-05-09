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Merkez Bankası Rezervleri 126,9 Milyar Dolar Oldu

Merkez bankası rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolar oldu.

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Merkez bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan’da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

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Merkez bankası rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolar oldu.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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