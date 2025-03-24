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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne zaman? Faizler değişecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yılın üçüncü faiz kararını hangi tarihte duyuracağı merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne zaman? Faizler değişecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2025 yılı toplantı takvimini geçtiğimiz haftalarda açıklamış ve 2025 yılında toplam 8 toplantı gerçekleşeceğini belirtmişti. İlk iki toplantıda politika faizinin 250 baz puan düşürülmesinin ardından nisan ayı faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. 

Merkez Bankası Nisan Ayı Faiz Kararı Tarihi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasalar için kritik öneme sahip olan 2025 yılının üçüncü faiz kararını 17 Nisan tarihinde açıklayacak. Bu kapsamda, 17 Nisan da saat 14.00’te duyurulacak olan faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. 

Faiz Kararı Ne Olacak?

Nisan ayının ortalarında yapılacak olan toplantının ardından mayıs ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı açıklaması beklenmezken, faizlerde değişiklik olup olmayacağı da merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nu açıklayacağı faiz kararının ardından bankalar da vadeli mevduat faizi oranlarının değişmesi halinde taşıt ve ihtiyaç kredisi, mevduat faiz oranlarını güncelleyecekler. 

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