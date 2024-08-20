Merkez Bankası son aylarda politika faizini yüzde 50’de tutmaya devam ediyor. Mevduatta ise yıllık faiz yüzde 50’yi aşıyor. Baz etkisi ile yavaşlayan ve gerileme gösteren enflasyonda tablo iyimser olsa da mevduat faizlerindeki yükseliş, yatırımların yavaşlamasına neden oluyor. Mevduat faizlerinin enflasyon oranlarını aştığı Türkiye’de 100.000 TL’nin aylık getirisini yeniden hesaplandı.

İşte 100.000 TL’nin Aylık Mevduat Faizi

Türkiye’de şu anda en yüksek mevduat faizi yüzde 54 seviyelerinde. 100.000 TL’nin aylık kazancı ise 4.000 TL’yi aşmış durumda. Türkiye’de parasını faizde tutarak değerlendirmek isteyenler için en yüksek faiz veren banka da On Plus. Alternatif Bank, TEB gibi bankalar da en yüksek faiz veren bankalar listesinde yer alıyor.

İşte 2024 Ağustos itibariyle mevduat faizlerindeki son durum…