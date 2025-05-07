Motorin ve Otogazda İndirim Başladı: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları (07 Mayıs 2025)

Türkiye genelindeki araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşandı. Uluslararası piyasalarda brent petrol varil fiyatlarında gözlenen gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu doğrultuda, son günlerde iki önemli indirim arka arkaya uygulamaya konuldu.

İlk olarak otogaz fiyatlarında 1 lira 20 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Söz konusu indirim, salı gününden itibaren pompaya yansıtılarak sürücülerin yüzünü güldürdü. Otogazdaki bu gelişmenin ardından bir diğer sevindirici haber ise motorin kullanıcıları için geldi.

Bugün itibarıyla motorin fiyatlarında litre başına 1 lira 29 kuruşluk bir indirim uygulandı. İndirimin ardından motorin fiyatları birçok ilde yeniden şekillendi.

İndirimlerin ardından büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,27 TL/LT

Motorin: 44,20 TL/LT

Otogaz: 26,19 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,12 TL/LT

Motorin: 44,08 TL/LT

Otogaz: 25,59 TL/LT

Ankara

Benzin: 45,90 TL/LT

Motorin: 45,02 TL/LT

Otogaz: 26,09 TL/LT

İzmir

Benzin: 46,24 TL/LT

Motorin: 45,35 TL/LT

Otogaz: 26,04 TL/LT

Enerji piyasalarında yaşanan bu son gelişmelerin ardından gözler, brent petrol fiyatlarındaki seyre ve yeni olası indirimlere çevrildi. Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanacak yeni dalgalanmaların iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını şekillendirmeye devam edeceğine dikkat çekiyor.